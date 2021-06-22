أطلس للاستثمار: شركة فونيكس قلصت حصتها في رأس المال إلى 3.82%

رنا ممدوح _ قلصت شركة فونيكس للاستثمار والتنمية حصتها في رأسمال أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية من 5.359% إلى 3.82%. وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن فونيكس للاستثمار قامت ببيع 10 مليون سهم من أسهم اطلس مقابل 3.194 مليون جنيه. وبلغ متوسط سعر البيع 0.3195 جنيه للسهم الواحد، وقامت شركة سيجما لتداول الأوراق المالية بدور السمسار المنفذ للصفقة. الجدير بالذكر أن شركة إميرالد للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تستحوذ على الحصة الأكبر بهيكل ملكية شركة أطلس للاستثمار بنسبة 9.826%، يليها اليم للاستثمار بنسبة 5.12%.

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