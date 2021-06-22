بيتكوين تواصل التراجع وتهوى بأكثر من 11% إلى مستوى 31 ألف دولار

روسيا اليوم _ أظهرت بيانات تداول أن عملة بيتكوين الرقمية هبطت اليوم الثلاثاء، بأكثر من 11% إلى مستوى 31 ألف دولار، وفقا لما ذكرته وكالة “نوفوستي”.

وفي أكبر بورصة للعملات الرقمية من حيث حجم التداول بينانس، انخفضت بيتكوين بحلول الساعة 00:54 بتوقيت موسكو بنسبة 11.25% إلى 31593 دولار.

ووفقا لبوابة كوين ماركت، التي تحسب متوسط ​​السعر لأكثر من 20 بورصة، فقد تراجعت العملة المشفرة بنسبة 11.15% إلى 31627 دولار.