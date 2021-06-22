- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
روسيا اليوم _ أظهرت بيانات تداول أن عملة بيتكوين الرقمية هبطت اليوم الثلاثاء، بأكثر من 11% إلى مستوى 31 ألف دولار، وفقا لما ذكرته وكالة “نوفوستي”.
وفي أكبر بورصة للعملات الرقمية من حيث حجم التداول بينانس، انخفضت بيتكوين بحلول الساعة 00:54 بتوقيت موسكو بنسبة 11.25% إلى 31593 دولار.
ووفقا لبوابة كوين ماركت، التي تحسب متوسط السعر لأكثر من 20 بورصة، فقد تراجعت العملة المشفرة بنسبة 11.15% إلى 31627 دولار.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بيتكوين تواصل التراجع وتهوى بأكثر من 11% إلى مستوى 31 ألف دولار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.