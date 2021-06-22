مال وأعمال

القابضة للصناعات المعدنية تتلقى عرضا أوكرانيا لتطوير الحديد والصلب المصرية

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رنا ممدوح _ أعلنت شركة الحديد والصلب المصرية، عن ورود عرض فني ومالي من شركة أوكرانية لتأهيل وتطوير وإدارة الشركة بنظام المشاركة في الإيراد بعد صدور قرار التصفية.

وأفادت الشركة في بيان ردا على الخبر المنشور بإحدى المواقع الإلكترونية، أنه جاري دراسة العرض من الشركة القابضة للصناعات المعدنية.

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وكانت الشركة قد أعلنت بنهاية مايو الماضي، عن تعيين المحاسب مصطفى حسن محمود مستشار شئون التصفية بالقابضة للصناعات المعدنية سابقا مصفيا على الحديد والصلب المصرية.

وقررت القابضة إيقاف جميع مصانع وأنشطة الحديد والصلب المصرية اعتبارا من مطلع الشهر الجاري عدا نشاط محطة الأكسجين.

الجدير بالذكر، أن الجمعية العامة غير العادية للشركة وافقت في 11 يناير الماضي على مشروع التقسيم التفصيلي وفقا لأسلوب التقسيم الأفقي بالقيمة الدفترية للسهم وفقا للقوائم المالية للشركة في 30 يونيو الماضي والمتخذه أساسا للتقييم إلى شركة الحديد والصلب المصرية (القاسمة).

وتحتفظ الشركة القاسمة بالاستثمارات المملوكة لها في الشركات التابعة والشقيقة التي تزاول أنشطة استثمارية متنوعة، كما تحتفظ أيضا بترخيصها كشركة يتمثل غرضها في القيام بكافة الأعمال المتعلقة بصناعة الحديد والصلب والاتجار فيها والقيام بجميع العمليات المساعدة التي تتصل بها، سواء كانت عمليات تجارية أو صناعية أم هندسية أم معمارية وكذلك مباشرة جميع الأعمال المالية المرتبطة بتلك العمليات.

وينتج عن التقسيم شركة جديدة باسم الحديد والصلب للمناجم والمحاجر (الشركة المنقسمة)، وتتخذ شكل شركة مساهمة خاضعة للقانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 والمعدل بالقانون 185 لسنة 2020.

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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