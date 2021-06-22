القابضة للصناعات المعدنية تتلقى عرضا أوكرانيا لتطوير الحديد والصلب المصرية

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رنا ممدوح _ أعلنت شركة الحديد والصلب المصرية، عن ورود عرض فني ومالي من شركة أوكرانية لتأهيل وتطوير وإدارة الشركة بنظام المشاركة في الإيراد بعد صدور قرار التصفية.
وأفادت الشركة في بيان ردا على الخبر المنشور بإحدى المواقع الإلكترونية، أنه جاري دراسة العرض من الشركة القابضة للصناعات المعدنية.
وكانت الشركة قد أعلنت بنهاية مايو الماضي، عن تعيين المحاسب مصطفى حسن محمود مستشار شئون التصفية بالقابضة للصناعات المعدنية سابقا مصفيا على الحديد والصلب المصرية.
وقررت القابضة إيقاف جميع مصانع وأنشطة الحديد والصلب المصرية اعتبارا من مطلع الشهر الجاري عدا نشاط محطة الأكسجين.
الجدير بالذكر، أن الجمعية العامة غير العادية للشركة وافقت في 11 يناير الماضي على مشروع التقسيم التفصيلي وفقا لأسلوب التقسيم الأفقي بالقيمة الدفترية للسهم وفقا للقوائم المالية للشركة في 30 يونيو الماضي والمتخذه أساسا للتقييم إلى شركة الحديد والصلب المصرية (القاسمة).
وتحتفظ الشركة القاسمة بالاستثمارات المملوكة لها في الشركات التابعة والشقيقة التي تزاول أنشطة استثمارية متنوعة، كما تحتفظ أيضا بترخيصها كشركة يتمثل غرضها في القيام بكافة الأعمال المتعلقة بصناعة الحديد والصلب والاتجار فيها والقيام بجميع العمليات المساعدة التي تتصل بها، سواء كانت عمليات تجارية أو صناعية أم هندسية أم معمارية وكذلك مباشرة جميع الأعمال المالية المرتبطة بتلك العمليات.
وينتج عن التقسيم شركة جديدة باسم الحديد والصلب للمناجم والمحاجر (الشركة المنقسمة)، وتتخذ شكل شركة مساهمة خاضعة للقانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 والمعدل بالقانون 185 لسنة 2020.
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