الاتحاد المصري للتأمين يفتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة

دوت الخليج – قرر مجلس إدارة الاتحاد المصرى للتأمين في اجتماعه الأحد الماضي، فتح باب الترشح لعضوية المجلس، على أن تجرى الانتخابات يوم الأحد الموافق 27 يوليو المقبل. جدير بالذكر، أن دورة مجلس إدارة الاتحاد المصري للتأمين الحالى تنتهى فى 20 أغسطس 2021.

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