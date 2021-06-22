البورصة تتجاهل مبيعات المؤسسات وتصعد 0.74% مستهل التعاملات

رنا ممدوح _ صعدت مؤشرات البورصة المصرية في مستهل تعاملات اليوم.

وارتفع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.74%، ليتداول عند مستوى 10135 نقطة.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني ارتفاعا 0.83%، ليتداول عند مستوى 51.15 جنيه.

وصعد كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 0.2% و 0.39% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة 68.799 مليون جنيه، على 131 شركة من خلال 2.804 ألف عملية.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 50 شركة مقابل تراجع 13 بينما لم تتغير أسعار 70.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين العرب وسجلوا صافي بقيمة 2.569 مليون جنيه، منها 2.198 مليون جنيه للمؤسسات، و371.325 ألف جنيه للأفراد.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء محققين صافي بقيمة 2.632 مليون جنيه، بدعم من الأفراد التي سجلت صافي شراء بقيمة 5.652 مليون جنيه، مقابل 3.020 مليون جنيه صافي بيع المؤسسات.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 62.776 ألف جنيه، بضغط من المؤسسات التي حققت صافي بيع بقيمة 105.601 ألف جنيه مقابل 42.825 ألف جنيه صافي شراء من الأفراد.

الأسهم الأكثر ارتفاعا

الشركة سعر الفتح / جنيه سعر الإغلاق/ جنيه نسبة التغير % العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير 36.01 39.61 10 زهراء المعادي للاستثمار والتعمير 14.6 15.73 7.74 تنمية للاستثمار العقاري 3.91 4.16 6.39 المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية 6.97 7.35 5.45 التعمير والاستشارات الهندسية 21.27 22.35 5.08

الأسهم الأكثر انخفاضا