أسواق العثيم السعودية تنفي توقيع عقد ترسية مشروع الاستحواذ على شركة المطاحن الرابعة

دوت الخليج – أعلنت شركة أسواق عبدالله العثيم، المدرجة في سوق الأسهم السعودية، عدم توقيع عقد ترسية مشروع استحواذ تحالف الشركة مع آلانا الدولية والشركة المتحدة لصناعة الأعلاف على شركة المطاحن الرابعة من قبل المركز الوطني للتخصيص.

وأكدت الشركة في بيان للسوق اليوم الثلاثاء، أنه سيتم الإعلان عن توقيع العقد أو أي تطورات أخرى في حينها.

كان محمد الجدعان، وزير المالية السعودي، قد كشف مايو الماضي، عن تطلع المملكة لجمع نحو 55 مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة، من خلال توسيع برنامج الخصخصة الذي يأتي ضمن رؤية المملكة 2030.

وأضاف الجدعان حينها في تصريحات لصحيفة “فاينانشيال تايمز”، أن الحكومة السعودية قامت بتحديد 160 مشروعاً في 16 قطاعاً على مدار الأعوام الخمسة المقبلة، آملا في تأمين 38 مليار دولار من خلال بيع الأصول و16 ملياراً ونصف المليار دولار من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص.