كورونا يكبد دبي للاستثمارات الحكومية خسائر بقيمة 15.5 مليار درهم خلال 2020

فهد حسين – أعلنت مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، اليوم الثلاثاء، تسجيلها صافي خسائر بقيمة 15.5 مليار درهم إماراتي بفعل تأثير أزمة كوفيد-19 العالمية على عملياتها خلال عام 2020.

وأفادت الشركة في بيان عن نتائجها المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020، أن إجمالي الإيرادات المحققة للعام الماضي بلغ 136.1 مليار درهم متراجعا 40.3% على أساس سنوي.

وأشارت دبي للاستثمارات الحكومية، إلى التراجع الملموس في عائدات قطاعات النقل والنفط والغاز، يقابله عوائد ثابتة في الخدمات المصرفية والمالية (مدعومة بمساهمة السنة الكاملة من دينيزبنك أ.ش. كجزء من بنك الإمارات دبي الوطني).

وذكرت المجموعة الإماراتية الحكومية، أن تسجيلها صافي خسائر خلال العام بقيمة 15.5 مليار درهم، بأن أغلبية تلك الخسائر تعود إلى قطاع النقل، وبدرجة أقل، إلى أنشطة الضيافة، قابله مساهمة ربحية مرنة في عمليات قطاع الخدمات المصرفية والمالية.

ونوهت دبي للاستثمارات الحكومية بأثر القيود التي فرضتها الجائحة حول العالم بشكل متفاوت على جميع أنشطة السفر، السياحة، التجزئة والعقارات. وأدى ذلك إلى تراجع ملموس في أسعار النفط والطلب عليه.

وأضافت أن صافي الخسائر المنسوب إلى حاملي أسهم المؤسسة بلغ 18.9 مليار درهم إماراتي.

وتقلصت قيمة أصول دبي للاستثمارات الحكومية، بنحو 1% على أساس سنوي مسجلة 1,110.6 مليار درهم، في حين حافظت المديونيات على ثباتها عند 869.3 مليار درهم.

وتراجعت حصة المجموعة من حقوق المساهمين بنسبة 5.9% لتصل إلى 192.6 مليار درهم.

وقال محمد إبراهيم الشيباني، العضو المنتدب لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، إنه على الرغم من التأثير الحاد الذي أحدثته الجائحة على عوائد المجموعة وربحيتها، تمكنت مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية من تأمين أداء قوي في قائمة المركز المالي، استدامة العمليات، والاستقرار المالي في العام 2020 بفضل الخطوات الاستباقية التي اتخذت على مستوى المجموعة.

وأضاف الشيباني، أنه منذ مطلع الجائحة وخلال احتدامها، ركزت المجموعة على الحفاظ على استمرارية الأعمال والعمليات الآمنة لموظفيهم وعملائهم، ومع استمرار الجائحة، راجعت مؤسسات المجموعة ملاءمة خططها، خفض التكاليف والتكيف مع نماذجها.

وتابع العضو المنتدب لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية: استفاد عدد من مؤسسات المجموعة من القرارات التي اتخذها مساهمنا، حكومة دبي، في الوقت المناسب للاستجابة لتبعات الجائحة، وتتمتع أعمالنا اليوم بمكانة قوية تسمح لها بالاستفادة من الفرص التي تقدمها النشاطات الاقتصادية العالمية التي تكتسب الزخم حاليًا مع تنفيذ حملات التلقيح حول العالم.