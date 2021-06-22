أشرف شاهين: مارجينز للتطوير تتفاوض على قطعتي أرض للاستثمار في أنشطة سكنية ومتنوعة بالعاصمة الإدارية

بكر بهجت _ حققت مجموعة مارجينز للتطوير العقاري 650 مليون جنيه مبيعات من مشروع زيا الذي تقيمه في العاصمة الإدارية الجديدة، كما تتفاوض الشركة للحصول على قطعتي أرض لإقامة مشروعين سكني ومتعدد الاستخدامات خلال العامين المقبلين.

وقال أشرف شاهين نائب رئيس الشركة والعضو المنتدب، إن المبيعات المتحققة تمثل نحو 60% من قيمة المبيعات المستهدفة بالمشروع، لافتًا إلى أن العاصمة الإدارية لاقت طلبًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، وسيتزايد بالفترة المقبلة مع انتقال الحكومة إليها.

ولفت إلى أن الشركة تعتزم استثمار نحو 5 مليارات جنيه في مشروعات جديدة، في كل من العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة، لافتًا إلى أن الشركة بدأت في التحرك للاستحواذ على أراضٍ جديدة بالمدينتين باعتبارهما الأكثر جذبًا للشركات خلال الآونة الأخيرة.

وأوضح أن الشركة تعتزم إقامة مشروعات بأنشطة سكنية وإدارية وتجارية وطبية، مشيرًا إلى أن مارجينز للتطوير تعمل حاليًا على مشروع “زيا” باستثمارات قيمتها مليار جنيه، بنشاط تجاري إداري طبي.

وتابع أن الشركة بدأت في أعمال الحفر بالمشروع وتخطط لتسليمه خلال عام 2023، موضحًا أن المشروع يقام على مساحة 18 ألف متر مربع ويضم 176 وحدة.