- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
فهد حسين – أنهت بورصة الكويت، جلسة اليوم الثلاثاء، على ارتفاع جماعي لمؤشراتها ليصعد المؤشر العام إجمالا 0.42% إلى مستوى 6445.8 نقطة.
وارتفعت مؤشرات السوق الأول بنسبة 0.5% والسوقين الرئيسي و”الرئيسي 50″ بنسبة 0.17% و0.73% على الترتيب.
وزادت السيولة وأحجام التداولات إلى 79.74 مليون دينار على 470.2 مليون سهما بالختام، من 65.88 مليون دينارا على 360.39 مليون سهم الجلسة السابقة.
وكان الأداء الإيجابي للمؤشر العام للبورصة مستندا إلى ارتفاع 6 قطاعات العقار والصناعية بنسبة 1.35 و1.34% على الترتيب، فيما تراجعت 6 قطاعات أخرى تصدرهم التكنولوجيا هابطا 5.98% تلاه الرعاية الصحية والطاقة بنسبة 1.87 و1.45% على الترتيب، كما استقر قطاع المنافع عند مستواه المسجل أمس الاثنين.
وتصدر سهم “التمدين العقارية” قائمة الرابحين الـ65 خلال الجلسة بصعوده بنسبة 6.42%، فيما جاء سهم “التقدم” على رأس الخاسرين الـ57 متراجعا 9.07%.
وكان سهم “استهلاكية” الذي هبط 0.2% الأعلى نشاطا بحجم تداولات بلغ 48.74 مليون سهما عبر 370 صفقة بسيولة قدرها 2.45 مليون دينار تقريباً.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مؤشرات بورصة الكويت ترتفع جماعيا بدعم 6 قطاعات بينها العقار والصناعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.