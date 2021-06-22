مؤشرات بورصة الكويت ترتفع جماعيا بدعم 6 قطاعات بينها العقار والصناعة

فهد حسين – أنهت بورصة الكويت، جلسة اليوم الثلاثاء، على ارتفاع جماعي لمؤشراتها ليصعد المؤشر العام إجمالا 0.42% إلى مستوى 6445.8 نقطة.

وارتفعت مؤشرات السوق الأول بنسبة 0.5% والسوقين الرئيسي و”الرئيسي 50″ بنسبة 0.17% و0.73% على الترتيب.

وزادت السيولة وأحجام التداولات إلى 79.74 مليون دينار على 470.2 مليون سهما بالختام، من 65.88 مليون دينارا على 360.39 مليون سهم الجلسة السابقة.

وكان الأداء الإيجابي للمؤشر العام للبورصة مستندا إلى ارتفاع 6 قطاعات العقار والصناعية بنسبة 1.35 و1.34% على الترتيب، فيما تراجعت 6 قطاعات أخرى تصدرهم التكنولوجيا هابطا 5.98% تلاه الرعاية الصحية والطاقة بنسبة 1.87 و1.45% على الترتيب، كما استقر قطاع المنافع عند مستواه المسجل أمس الاثنين.

وتصدر سهم “التمدين العقارية” قائمة الرابحين الـ65 خلال الجلسة بصعوده بنسبة 6.42%، فيما جاء سهم “التقدم” على رأس الخاسرين الـ57 متراجعا 9.07%.

وكان سهم “استهلاكية” الذي هبط 0.2% الأعلى نشاطا بحجم تداولات بلغ 48.74 مليون سهما عبر 370 صفقة بسيولة قدرها 2.45 مليون دينار تقريباً.