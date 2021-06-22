: أوبك+ تدرس زيادة تدريجية لإنتاج النفط من أغسطس

قال مصدران مطلعان على محادثات لمجموعة أوبك+ اليوم الثلاثاء، إن المجموعة تدرس زيادة تدريجية أخرى في إنتاج النفط اعتبارا من أغسطس إذ ترتفع أسعار النفط بفضل تعافي الطلب، لكن لم تتخذ قرارا بعد بشأن الحجم الدقيق.

وتعيد منظمة البلدان المصدرة للبترول و حلفاؤها، فيما يعرف بأوبك+، ضخ 2.1 مليون برميل يوميا في السوق اعتبارا من مايو وحتى يوليو ضمن خطة لإنهاء متدرج لتخفيضات إنتاج نفط قياسية بدأتها العام الماضي. وتجتمع أوبك+ في الأول من يوليو.

وقال أحد المصدرين “من المحتمل جدا أن تكون ثمة زيادة متدرجة من أغسطس” مضيفا أنه لم يُتخذ قرار نهائي ولم يتم الاتفاق بعد على أحجام محددة.

وتعني المحادثات أن أوبك وروسيا ستجدان على الأرجح أرضية مشتركة بشأن سياسة إنتاج النفط. وتصر موسكو على زيادة الإنتاج أكثر لتجنب حدوث قفزة في الأسعار، بينما لم يصدر عن منتجين كبار بأوبك، مثل السعودية، إشارات بشأن الخطوة القادمة حتى الآن.

وارتفعت أسعار النفط يوم الثلاثاء وبلغ خام برنت 75 دولارا لأول مرة منذ أبريل 2019 في ظل استمرار تفاؤل المستثمرين حيال تعاف للطلب وتراجع المخاوف من عودة سريعة للخام الإيراني للسوق.