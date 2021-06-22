المصري لتنمية الصادرات يصرف مستحقات 129 عميلا من المصدرين بقيمة 503 ملايين جنيه

إسلام فضل _ قالت ميرفت سلطان رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات، إن البنك قام بصرف مستحقات 129 عميلًا من المصدرين، وذلك خلال الشريحة الثانية من مستحقات المصدرين في شهر يونيو الجاري.

وأضافت سلطان في تصريحات خاصة لجريدة “دوت الخليج”، أن إجمالي قيمة مستحقات المصدرين خلال الدفعة الثانية من شهر يونيو بلغت 503 ملايين جنيه، بصافي 427.9 مليون جنيه.

وذكرت أنه سيتم صرف الدفعة الأخيرة للمصدرين بنهاية شهر يونيو الجاري.

وتم توقيع بروتوكول بين البنك المركزي المصري ووزارة المالية ووزارة الصناعة والتجارة و4 بنوك لسداد مستحقات المصدرين وبلغ إجمالي المستحقات 23 مليار جنيه مصري سيجري السداد بنسبة 85% من المستحقات وبخصم نسبته 15% بدلًا من سدادها على 3 سنوات.

ويشارك فى الاتفافية 4 بنوك ممثلة في المصري لتنمية الصادرات، والبنك الأهلي وبنك مصر، وبنك القاهرة، لسداد مستحقات المصدرين.

وتتوزع الحصص بين البنوك بقيمة 8 مليارات جنيه للبنك الأهلي، و8 مليارات جنيه للبنك المصري لتنمية الصادرات، و5 مليارات جينه لبنك مصر، ونحو ملياري جنيه لبنك القاهرة.

كان وزير المالية الدكتور محمد معيط، قد كشف عن تولي البنوك تمويل سداد هذه المستحقات المتأخرة للشركات المصدرة الراغبة في الحصول عليها فورًا بنسبة 85%، ثم تتولى الخزانة العامة سداد إجمالي هذه المبالغ وفوائدها على 3 سنوات للبنوك.