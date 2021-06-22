العقارات والبنوك يرتفعان بسوق دبي المالي والمكاسب السوقية تسجل 1.38 مليار درهم

فهد حسين – واصل مؤشر سوق دبي المالي، ارتفاعه للجلسة الثانية على التوالي بختام تداولات اليوم الثلاثاء، مسجلا 0.29% ليصعد إلى مستوى 2856.39 نقطة.

وتقلص حجم التداولات إلى 136.24 مليون سهما من 151.49 مليون سهما الجلسة الماضية، فيما زادت السيولة إلى 212.55 مليون درهم من 175.47 مليون درهم في جلسة الاثنين.

وعلى مستوى قطاعات السوق، ارتفعت قطاعات العقارات والبنوك والخدمات بنسبة 1.09% و0.06% و0.14% على الترتيب، فيما تراجعت بقية قطاعات السوق بقيادة النقل والتأمين، وسط استقرار قطاع الصناعة.

وسجل مؤشر سوق دبي المالي 1.382 مليار درهم مكاسب سوقية، بزيادة رأسماله السوقي إلى 393.254 مليار درهم من 391.872 مليارا الجلسة السابقة.

وتصدر سهم “الصناعات الوطنية القابضة” قائمة الرابحين وعددهم 15 أسهم بصعوده 14.63% بالختام، فيما تصدر سهم “الرمز كابيتال” قائمة الخاسرين وعددهم 12 سهما بهبوطه 9.89%.

وكان سهم إعمار العقارية الذي ارتفع 1.21% الأنشط خلال تداولات اليوم مستحوذا على أعلى سيولة متداولة بقيمة 72.2 مليون درهم، كما تصدر سهم GFH المالية قائمة أنشط الأسهم من حيث حجم التداولات الذي بلغ 41.28 مليون سهما ليرتفع بالختام 2.06%.