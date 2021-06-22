مكاسب مؤشر البورصة الرئيسي تقفز 1.28% منتصف التعاملات

رنا ممدوح _ ارتفعت المكاسب الصباحية لمؤشر البورصة الرئيسي في منتصف تعاملات اليوم، ليتداول عند مستوى 10190 نقطة، محققا صعودا بنسبة 1.28%.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالمؤشر ارتفاعا بنسبة 0.99%، ليتداول عند مستوى 51.23 جنيه.

وتراجع مؤشر EGX70 متساوي الأوزان بنسبة 0.13% مقابل ارتفاع EGX100 بنسبة 0.32%.

وسجلت تداولات البورصة 930.879 مليون جنيه على 179 شركة من خلال 31.212 ألف عملية.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 86 شركة مقابل تراجع 60 بينما لم تتغير أسعار 33.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين المصريين وسجلوا صافي بقيمة 14.799 مليون جنيه، منها 12.097 مليون جنيه للمؤسسات، و2.701 مليون جنيه للأفراد.

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 8.590 مليون جنيه، بدعم من الأفراد التي سجلت صافي شراء بقيمة 17.765 مليون جنيه، مقابل 9.174 مليون جنيه صافي بيع من المؤسسات.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة 6.208 مليون جنيه، بدفع من المؤسسات التي حققت صافي مشتريات بقيمة 11.198 مليون جنيه، مقابل 4.989 مليون جنيه صافي بيع من الأفراد.

الأسهم الأكثر ارتفاعا

الشركة سعر الفتح / جنيه سعر الإغلاق/ جنيه نسبة التغير % العامة لاستصلاح الاراضي والتنمية والتعمير 36.01 39.61 10 مجموعة طلعت مصطفى القابضة 6 6.51 8.50 الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية 18.76 20.33 8.37 مصر بني سويف للأسمنت 16.77 18.13 8.11 زهراء المعادي للاستثمار والتعمير 14.6 15.70 7.53

الأسهم الأكثر انخفاضا