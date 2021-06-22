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صافولا للأغذية تتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا لتطوير الصناعات الغذائية في مصر

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إسلام فضل _ عقدت شركة صافولا للأغذية التابعة لمجموعة صافولا السعودية، اتفاقية تعاون مشترك مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بهدف تشجيع المبتكرين المصريين، على تطوير إنتاج السمن النباتي غير المهدرج استنادًا على البحث العلمي والتكنولوجيا ومن ثم الارتقاء بصحة وسلامة المجتمع المصري.

وقالت هانيا سري، مدير عام قطاع الأغذية وتطوير الأعمال بشركة صافولا للأغذية، إن ذلك التحالف الذي تم أطلاقة في أبريل الماضي أثمر عن رفع وعي 720 ألف مواطن بأضرار الهدرجة وسبل التغذية السليمة بـ11 محافظة من محافظات الدلتا وصعيد مصر.

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وأضافت خلال مؤتمر صحفي علي زوم، أن الشركة استعانت في إطلاق حملتها الجديدة ببيت الخبرة المصري المعني بهذا الشأن لدمج الابتكار والتطوير العلمي في إنتاج سمن نباتي خالي من أي عمليات هدرجة وتعزيز توافره بالسوق المصرية وتشجيع المواطنين على استخدامه كبديل آمن للسمن المهدرج.

وأشارت إلي أنه تم إطلاق مسابقة “التصنيع الاقتصادي لسمن خالي من الزيوت المهدرجة” من خلال منصة بنك الابتكار المصري الحكومية والذي كان منتدى الشباب عام 2017 نواة لانطلاقها، وسيتم اختيار أفضل 3 حلول بحثية تسهم في تصنيع سمن نباتي غير مهدرج كبديل للمنتجات المهدرجة، وستكرم كل من صافولا للأغذية وأكاديمية البحث العلمي الفائزين بجوائز مادية تتراوح ما بين الـ10 آلاف والـ30 ألف جنيه مصري وشهادة تقدير مسجل بها عنوان الابتكار.”

ومن جانبه قال الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، أن إطلاق المسابقة العلمية “التصنيع الاقتصادي لسمن خالي من الزيوت المهدرجة” عبر منصة (بنك الابتكار المصري) الحكومية، بهدف التشجيع علي اتباع ممارسات صحية.

وذكر أن منصة بنك الابتكار المصري أطلقها رئيس الجمهورية في منتدى الشباب فى جامعة القاهرة وتم تكليف الأكاديمية بتنفيذ المبادرة بحيث تصبح المنصة بمثابة سوق سنوى دائم للابتكار.

واوضح أن هذا التعاون يشمل أيضاً إصدار كتاب ثقافة علمية يحتوي على أفكار ومشاريع خلاقة لطلبة الجامعات المصرية للتوعية بأضرار ومخاطر الزيوت المهدرجة، وتقوم الأكاديمية بنشره وتوزيعه ورقياً وإلكترونياً؛ حيث تعد الأكاديمية من أكبر دور النشر العلمى في المنطقة العربية وأفريقيا في مجال المراجع والمجلات العلمية.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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