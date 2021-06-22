الإمارات تمدد دعم الاقتصاد لمواجهة جائحة كورونا حتى يونيو 2022

وكالات _ قال مصرف الإمارات المركزي إن محافظ المركزي بحث مع الرؤوساء التنفيذيين للبنوك مواصلة الدعم لاقتصاد البلاد، مؤكدا إن خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجَّهة سيتم تمديدها حتى 30 يونيو 2022. وتوقع المركزي أن تواصل البنوك دعم التعافي بالإمارات عبر الاستمرار في إقراض العملاء ذوي الجدارة الائتمانية وقال إنه يقيم النظام المالي للبلاد بأنه مستقر.

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