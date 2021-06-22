عز العرب للسيارات تطلق عز| سيليكت

شاهندة إبراهيم – أطلقت مجموعة عز العرب للسيارات عن أحدث شركاتها المتخصصة في بيع وشراء جميع الماركات والموديلات “عز| سيليكت – Ezz | SELECT ” ، التي ستتيح للعملاء شراء أو بيع أو إستبدال طرازاتهم القديمة بأخرى جديدة أومستعملة، والحصول على فرصة للدفع نقدًا أو بالتقسيط .

باقة متنوعة من الخدمات التمويلية والتأمينية والوساطة

ووفقًا لبيان الشركة، تقع صالة عرض عز| سيليكت في داندي ميجا مول، مما يجعلها في موقع فريد من نوعه يمنحها أكبر قدر من الوصول للعملاء وجذب اهتمامهم وسهولة التواصل معهم.

وأعلنت مجموعة عز العرب للسيارات في البيان التي حصلت بوابة دوت الخليج جورنال على نسخة منه عن خططها لشراء وبيع وإستبدال جميع ماركات وموديلات المركبات المتاحة بالسوق المصرية، سواء كانت جديدة أو مستعملة، حيث يتمكن العملاء من إستبدال سياراتهم والحصول على أخرى جديدة تمامًا من اختيارهم، مما يوفر تجربة شراء مريحة وموثوقة، إذ ستمنح خدمة ” عز| سيليكت ” العميل حرية الإختيار الكاملة، دون التقيد بماركة أو علامة تجارية معينة.

وتستهدف عز| سيليكت التركيز على اختيار السيارات عالية الجودة في عملية البيع أو الشراء، وتحت إشراف أعضاء فريق الشركة المؤهلين، وبالتالي سيتم توفير مركبات في أفضل حالاتها وبجودة مضمونة وبأسعار تنافسية تناسب العملاء المستهدفين.

ومن جانبه قال هشام عز العرب، رئيس مجلس إدارة مجموعة عز العرب للسيارات: “نحن في عز العرب نعمل بإستمرار على تزويد عملائنا بأفضل تجربة على الإطلاق، فضلًا عن أن ثقتهم نابعة من إلتزامنا الدائم بأعلى جودة للخدمات وأعلى مستوى لإرضائهم.”

وتقدم عز| سيليكت برامج تمويل جديدة مع خطط سداد مرنة لتناسب جميع الإحتياجات، بأقساط تصل إلى 5 سنوات، كما توفر برامج تأمين متكاملة بأفضل الأسعار في السوق المصرية، وتخطط أيضًا لمساعدة العملاء في تسجيل وترخيص السيارات والمزايدة على اللوحات المعدنية المميزة والتي تتوافق مع اللوائح الصادرة عن الحكومة وذلك من خلال خدمة الكونسييرج.

كما توفر خدمة الوساطة، والتي تمكن العملاء من بيع سياراتهم التي تتمتع بحالة ممتازة، حيث سيتمكن البائعين الآن من عرض مركباتهم في صالة عرض داخل مركز تجاري تضمن أعلى قدر من الفرص البيعية من خلال الإعلان والتسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الخاصة بـ عز| سيليكت.

وتوفر أيضًا عز| سيليكت لجميع العملاء “خدمة تقييم السيارة” حيث يمكن للعملاء إحضار سياراتهم لإجراء تقييم احترافي، سواء كانوا يخططون لبيعها أم لا، وسيتم إجراء عملية فحص فني شامل من خلال عدة نقاط فحص مختلفة لجميع أجزاء السيارة من قبل الفريق الفني المُدرَّب، والذين سيقومون بإعداد تقرير الحالة الفنية الذي يضمن كلاً من جودة وحالة السيارات المستعملة، وسيتم تقديم هذه الخدمة من خلال ذراع مراكز الخدمة والصيانة التابعة لمجموعة عز العرب للسيارات “العز لمراكز خدمة وصيانة السيارات” بأسعار تنافسية حسب نوع السيارة.

وقدمت عز| سيليكت خدمة استئجار السيارات لرحلة يوم واحد أو عطلة نهاية أسبوع أو لفترة أطول، من خلال ذراع النقل وتأجير السيارات التابع لمجموعة عز العرب للسيارات “Avis Budget”

فيما أضاف الدكتور شريف العربي، المدير العام لشركة عز| سيليكت: “نحن نفخر بإطلاق أحدث أذرع المجموعة والمتخصصة في بيع وشراء جميع الماركات والموديلات المختلفة، فلقد قمنا بتطوير مجموعة من الخدمات لدعم العملاء في اختيار أي علامة تجارية أو طراز، مع توفير راحة البال والأمان لشراء سيارة مستعملة عالية الجودة.”