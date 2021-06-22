أبو غالي موتورز تعتمد حلول IBM Cloud لتعزيز تحولها الرقمي وتطوير الخدمات

دوت الخليج – أعلنت شركة IBM مصر، عن تعاونها مع أبو غالي موتورز (AGM)، المتخصصة في صناعة السيارات ووسائل النقل في مصر، لترحيل أعباء بيانتها الخاصة بإدارة الموارد إلى منصة IBM السحابية IBM Cloud.

وقال خالد مداح، مدير قطاع الابتكار والتكنولوجيا بشركة أبو غالي موتورز، إنه تماشياً مع رؤية الشركة لتحديث البنية التحتية وتحقيق التواصل السلس مع العملاء، تعاونت أبوغالي موتورز مع شركة IBM لخبرتها الطويلة وريادتها في توفير الحلول الآمنة للحوسبة السحابية.

وأشار مداح، إلى مساعدة IBM مصر لشركة أبوغالي موتورز على تبسيط نظم أعمالنا وإتاحة خدمات رقمية مميزة للعملاء تتماشى مع التطور الرقمي الذي نشهده في مجال صناعة السيارات.

بدوره، قال المهندس وائل عبدوش مدير عام شركة IBM مصر، إنه مع اهتمام كافة الصناعات بإرضاء عملائها وتلبية متطلباتهم، تتيح إستراتيجية السحابة الهجينة فرص هائلة للابتكار وتوفر حلول IBM Cloud للمؤسسات القدرة على بناء تطبيقات سحابية تتمتع بنظم إدارة آمنة، مع زيادة العائد من الاستثمار.

وأضاف عبدوش: ” تعاوننا مع أبو غالي موتورز يهدف إلى دعم رؤيتهم في تسريع وتيرة التحول الرقمي وتعزيز فرصهم للنمو”.

وتأتي هذه الخطوة في إطار إستراتيجية أبو غالي موتورز للاستفادة من تقنيات السحابة الهجينة، والتحول من الإدارة المركزية لتداول البيانات إلى منظومة الحوسبة السحابية، بما يسهم في توسيع نطاق الأعمال وتبسيط الإجراءات وتوفير خدمات رقمية جديدة للعملاء سواء الأفراد أو الشركات، بحسب بيان للشركة.

ودفعت تطلعات العملاء في الحصول على خدمات رقمية مميزة بقيام مصنعي السيارات بتطوير منظومة العمل بهدف تقديم تجارب شراء تتسم بالكفاءة والأمان والسلاسة من خلال تحديث منظومة العمل الداخلية الخاصة بمؤسساتهم، بما في ذلك اعتماد التمويل، وإعداد التقارير، وإتمام معاملات المستهلكين.

واختارت شركة أبو غالي موتورز حلول IBM Cloud – لاستضافة أعباء العمل الخاصة بإدارة الموارد ببيئة آمنة تتمتع بالمرونة من حيث الأداء والتكلفة، استناداً الي خبرتها الطويلة في مجال تكنولوجيا المعلومات.

وأشارت الشركة في بيان، إلى أنه من خلال تطبيق حلول IBMوالمعتمدة على استراتيجية السحابة الهجينة، استطاعت شركة أبو غالي من تقليل الوقت اللازم لإتمام الأعمال الإدارية وإعداد التقارير بنسبة 90% مقارنة بذي قبل، وتوجيه جهود مسؤولي المبيعات الي دعم الخدمات الموجهة للعملاء وتقديم تجربة شراء ممتعة.

كما أسهمت حلول IBM Cloud في إتاحة ورقمنه خدمات جديدة للعملاء ومساعدتهم على التواصل مع مسؤولي المبيعات عبر التطبيقات التفاعلية على الهاتف لتسهيل العملية الشرائية.

جدير بالذكر أن شركة IBM تعمل في السوق المصري منذ 67 عاماً ولديها تاريخ طويل من المشاريع والمبادرات الناجحة مع كل من القطاعين العام والخاص.

وأعلنت IBM مؤخراً عن شراكات مع عدة مؤسسات مصرية بما في ذلك مصر للطيران والشركة المصرية للاتصالات بهدف الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي وIBM Cloud لدعم التحول الرقمي ومساعدة المؤسسات على بناء أسس العصر الجديد اعتماداً على التكنولوجيا وممارسة الأعمال وفقاً لتحليل البيانات والحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي.