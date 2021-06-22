مؤسسة IDC تتوقع نموا بنسبة 50% باستخدام السحب الهجينة لتداول البيانات في مصر بحلول 2023

دوت الخليج – كشفت شركة IBM مصر، عن دراسة أجرتها مؤسسة البيانات الدولية IDC حول السحابة الهجينة من “IBM” في الشرق الأوسط وأفريقيا والتي كشفت عن تخطيط 85% من كبار المديرين التنفيذيين المشمولين في الدراسة، لوضع واتباع استراتيجيات السحابة الهجينة في مؤسساتهم.

وذكر المهندس وائل عبدوش المدير العام لشركة IBM مصر، في ندوة افتراضية عقدتها الشركة اليوم الثلاثاء، لإعلان تعاونها مع أبو غالي موتورز لترحيل أعباء بيانتها الخاصة بإدارة الموارد إلى منصةIBM السحابية IBM Cloud، أن 58% من المشمولين بالدراسة يخططون لوضع واتباع استراتيجيات السحابة الهجينة لتعزيز المرونة وتحقيق وفورات ملموسة في مؤسساتهم.

بدوره، قال وليد راشد، مدير الابتكار في IBM مصر، إن أحدث الدراسة أظهرت نموا متوقعا بنحو 50% في استخدام السحب الهجينة لتداول البيانات في مصر، بحلول عام 2023.

وأضاف راشد، أن الدراسة توقعت أيضا استخدام المؤسسة الواحدة لنحو 6 سحب هجينة بحلول العام 2023.

ويشمل نموذج السحابة الهجينة جزءا من أنظمة الشركة الموجودة ضمن مقرها مع مزيج من السحابة العامة والموارد المتاحة كخدمة والتي يتم التعامل معها جميعا كنظام واحد، بحسب راشد.

وذكر مسؤولو IBM مصر، أهم فوائد اعتماد السحابة الهجينة، والتي تمثلت في الابتكار المفتوح وعدم التقيد بشركات تكنولوجيا محددة، و الإعداد لمرة واحدة والنشر في كل مكان، وأنها مجهزة بتقنيات الذكاء الاصطناعي للأعمال فضلا عن تحسين إنتاجية المطورين، و تسريع التحول الرقمي للأعمال بشكل عام، و تعزيز كفاءة البنية التحتية وتحسين إدارة النفقات، والأمان.