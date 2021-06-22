سوق أبوظبي للأوراق المالية يصعد 0.53% بمكاسب تلامس 4 مليارات درهم

فهد حسين – أنهى سوق أبوظبي للأوراق المالية جلسة اليوم الثلاثاء، على ارتفاع بنسبة 0.53% صاعدا إلى مستوى 6650.9 نقطة، بدعم من الأداء القوي لأسهم قطاعات البنوك والعقار والسلع الاستهلاكية القيادية.

وشهدت جلسة اليوم زيادة بالسيولة وحجم التداولات إلى 1.23 مليار درهم على 199.44 مليون سهما، مقابل تداول 173.63 مليون سهما، بسيولة بلغت 1.19 مليار درهم الجلسة السابقة.

وسجل سوق العاصمة الإماراتية مكاسب سوقية بقيمة 3.887 مليار درهم، بارتفاع رأسماله السوقي إلى 944.717 مليار درهم بختام تداولات اليوم الثلاثاء، من 940.83 مليارا الجلسة السابقة.

وسيطر الأداء الإيجابي على 7 قطاعات في السوق بقيادة السلع الاستهلاكية الذي صعد 2.11% ، كما ارتفعت البنوك 0.76% والعقار 0.27%، فيما تراجع قطاعي التأمين والصناعة بنسبة 0.95% و0.31% على الترتيب.

وقاد سهم أغذية ارتفاع قطاع السلع الاستهلاكية بصعوده 2.34%، كما دعم صعود أسهم بنك الشارقة وأبوظبي الأول وأبوظبي التجاري مؤشر البنوك، كما ارتفع سهما الدار العقارية ورأس الخيمة العقارية بمؤشر العقار.

وتصدر سهم “مخازن زي” قائمة الرابحين صاعدا 5.56%، فيما جاء سهم رأس الخيمة للاسمنت اﻷبيض والمواد اﻻنشائية على رأس الخاسرين هابطا 10%.

واستحوذ سهم “بنك أبوظبي اﻷول” الذي ارتفع 0.97% على أعلى سيولة مسجلا 410.26 ملايين درهم، مقابل أعلى حجم تداولات خلال الجلسة من سهم “الدار العقارية” الذي ارتفع أيضا 0.26% بعد تداول 64.73 مليون سهما من أسهمه.