عملة بيتكوين الرقمية تهوى إلى ما دون 30 ألف دولار لأول مرة منذ خمسة أشهر

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وكالات _ انخفض سعر بيتكوين إلى ما دون 30 ألف دولار الثلاثاء للمرة الأولى منذ نهاية يناير، لتكون بذلك أول عملة مشفرة تعاني من الجهود الصينية لتنظيم هذا السوقة اللامركزية.
وفي حوالي الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش تم تداول بيتكوين في مقابل 29854 دولارًا (متراجعًا 8,31%). لكن العملة المشفرة شديدة التقلب ما زالت مرتفعة بنسبة 3% عن سعرها في بداية العام ولكنها انخفضت بنسبة 54% عن أعلى مستوى بلغته على الإطلاق حين وصلت في منتصف أبريل إلى 64870 دولارًا.
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