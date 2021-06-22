سوق الأسهم السعودية ترتفع للجلسة الثانية على التوالي بمكاسب 17 مليار ريال

فهد حسين – أغلق المؤشر الرئيسي “تاسي” لسوق الأسهم السعودية “تداول”، جلسة اليوم الثلاثاء، رابحا 32.46 نقطة صعد بهم للجلسة الثانية على التوالي بنسبة 0.30% إلى مستوى 10891.64 نقطة، بدعم من الأداء القوي لعدد 15 قطاعا بقيادة الإعلام والترفيه والبنوك وإدارة وتطوير العقارات والأدوية.

وسجل “تاسي” مكاسب سوقية بقيمة 17 مليار ريال بارتفاع رأس المال السوقي لشركاته المدرجة إلى 9.727 تريليون ريال بختام تداولات اليوم، من 9.710 تريليون ريال الجلسة السابقة.

وزادت السيولة المتداولة إلى 12.71 مليار ريال من 11.04 مليارا الجلسة السابقة، كما ارتفع حجم التداولات إلى 345.73 مليون سهما من 328.09 مليون سهم خلال جلسة أمس الاثنين.

وسيطر الأداء الإيجابي على 15 قطاعا في السوق، بقيادة الإعلام والترفيه الذي ارتفع 8.69%، كما ارتفعت قطاعات البنوك وإدارة وتطوير العقارات والأدوية بنسب 0.33% و0.31% و0.72% على الترتيب.

وعلى الجانب الآخر، تراجعت 6 قطاعات بقيادة تجزئة الأغذية الذي هبط 0.57%، كما هبط قطاعي الطاقة والبنوك بنسبة 0.01% لكلاهما، والاستثمار والتمويل 0.37%.

وجاء سهم “ذيب” على قمة ارتفاعات السوق التي سيطرت على 120 سهما بصعوده 9.92% خلال الجلسة، فيما تصدر سهم “الإعادة السعودية” قائمة الخاسرين وعددهم 68 سهما بهبوطه 2.5%.

وكان سهم “باعظيم” الذي ارتفع إلى 148 ريال الأكثر نشاطا خلال الجلسة بسيولة بلغت 678.6 مليون ريال، فيما اقتنص سهم “العقارية” أعلى حجم تداولات بعدد 13.2 مليون سهما ليرتفع سعره إلى 23.86 ريال.

وفي المقابل، أغلق مؤشر سوق الأسهم الموازية (نمو) رابحا 61.26 نقطة، ليصعد 0.26% إلى مستوى 23210.33 نقطة، بتداولات بلغت 38.65 مليون ريال.