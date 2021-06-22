البريد المصري يشارك في اجتماعات مجلس إدارة اتحاد البريد الأفريقي الشامل بزيمبابوي

إسلام فضل _ يشارك البريد المصري في أعمال الدورة الـ 39 لمجلس إدارة اتحاد البريد الأفريقي الشامل بزيمبابوي بوفد رفيع المستوي برئاسة الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة البريد المصري وذلك خلال الفترة من 21 الى 25 يونيو 2021.

وقال الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة البريد المصري، إن البريد المصري في مثل هذه الاجتماعات تأتي في إطار حرص الدولة المصرية على التواجد المؤثر في الساحة الإفريقية وتعزيز العلاقات وترسيخ التعاون الاستراتيجي ورفع مستويات التنسيق في القضايا البريدية الإقليمية بهدف استعادة دورنا الريادي بأفريقيا ونقل خبراتنا فى مجالات تقديم الخدمات البريدية واللوجستية وتطبيق الشمول المالي إلى مختلف البلدان الشقيقة.

وأضاف في بيان صادر اليوم الثلاثاء، أن هذه الاجتماعات تتميز بأهمية كبرى حيث أنها ستتناول العديد من الموضوعات الهامة التي تخص مستقبل العمل البريدي بأفريقيا والتي تمس الجوانب التشغيلية والتقنية والأمن البريدي و الشمول المالي و تطوير الخدمات البريدية و التحول الرقمي للمؤسسات البريدية، وكذلك القضايا ذات الصلة بملامح استراتيجية الاتحاد البريدي الأفريقي الشامل المستقبلية خلال الدورة القادمة و التي ستستمر لمدة 4 سنوات ، بالإضافة إلى تحديث عدد من الاتفاقيات الإفريقية الخاصة بالاتحاد الافريقي البريدي الشامل لتنظيم العمل البريدي داخل الاتحاد خلال الفترة المقبلة.

وقدم فاروق بصفته رئيس منتدى المديرين التنفيذيين للمؤسسات البريدية “تعاون جنوب – جنوب” خلال جلسة مجلس إدارة الاتحاد الأفريقي البريدي الشامل تقرير عن أعمال المنتدى استعرض خلاله ما تم تحقيقه من إنجازات خلال العام الماضي في مشروعات تتعلق بالتجارة الإلكترونية وتطبيق التحول الرقمي للمؤسسات البريدية الإفريقية في مجالات الشمول المالي و التكنولوجيا المالية و الخدمات اللوجستية.

وقام مجلس إدارة اتحاد البريد الأفريقي الشامل باعتماد التقرير وما تضمنه من نتائج ستؤثر على ملامح استراتيجية الاتحاد المستقبلية من حيث تبني استراتيجية تعزز التوجه نحو التحول الرقمي و الشمول المالي و الأمن السيبراني .