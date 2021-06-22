جوجل تواجه تحقيقا جديدا في الاتحاد الأوروبي بسبب الإعلانات الرقمية

وكالات _ فتحت المفوضية الأوروبية اليوم الثلاثاء تحقيقا بشأن شركة جوجل، وقالت إن الشركة ربما انتهكت قواعد المنافسة في الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بتقنية الإعلانات الرقمية الخاصة بها.

وسوف تحقق المفوضية أيضا فيما إذا كانت جوجل انتهكت قواعد التكتل من خلال تقييد وصول طرف ثالث، بشكل غير عادل، إلى بيانات المستخدمين لأغراض الدعاية، وفقا لبيان صحفي.

ونقل البيان عن نائبة رئيس المفوضية لشؤون المنافسة مارجريت فيستاجر، القول: ” خدمات الإعلان عبر الإنترنت في القلب من تحقيق جوجل والناشرين إيرادات من خلال خدماتهم عبر الإنترنت. تجمع جوجل البيانات لاستخدامها في أغراض إعلانية مستهدفة، وتبيع مساحات إعلانية وتعمل أيضا كوسيط إعلان عبر الإنترنت”.

وأضافت: “لذلك، فإن جوجل موجودة، تقريبا، في جميع مستويات سلسلة التوريد الخاصة بالإعلانات المصورة عبر الإنترنت. يساورنا القلق لأن جوجل قد جعلت من الصعب على خدمات الإعلان الأخرى عبر الإنترنت المنافسة وسط ما يسمى بتكدس تكنولوجيا الإعلانات”.

وفي إطار التحقيق، سوف تقوم هيئة مراقبة المنافسة بالاتحاد الأوروبي بالتحقيق فيما إذا كان هناك التزام باستخدام مساحة العرض والفيديو 360 – وهي إحدى خدمات جوجل – وإعلانات جوجل لوضع إعلان على منصة يوتيوب لمشاركة ملفات الفيديو، على سبيل المثال.