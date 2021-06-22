مؤشر البورصة الرئيسي يرتفع 1.44%.. وسهم CIB يقفز أكثر من 1%

رنا ممدوح _ أغلق مؤشر البورصة الرئيسي تعاملات اليوم على ارتفاع بنسبة 1.44%، ليتداول عند مستوى 10206 نقطة.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالمؤشر ارتفاعا بنسبة 1.04%، وأغلق عند مستوى 51.26 جنيه.

وبلغت تداولات البورصة على السهم 99.208 مليون جنيه بالتداول على 1.935 مليون ورقة مقابل 132.414 مليون جنيه بختام جلسة الأمس.

وتراجع مؤشر EGX70 متساوي الأوزان بنسبة 0.45% مقابل ارتفاع مؤشر EGX100 بنسبة 0.17%.

وسجلت أحجام التداولات 1.707.334 مليار جنيه على 192 شركة من خلال 58.496 ألف عملية.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 86 شركة مقابل تراجع 78 بينما لم تتغير أسعار 28.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين المصريين وسجلوا صافي بقيمة 63.684 مليون جنيه، منها 40.693 مليون جنيه للأفراد، و22.99 مليون جنيه للمؤسسات.

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 44.721 مليون جنيه، بدعم من الأفراد التي سجلت صافي شراء بقيمة 54.181 مليون جنيه، مقابل 9.459 مليون جنيه صافي بيع من المؤسسات.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة 18.962 مليون جنيه، بدفع من المؤسسات التي حققت صافي مشتريات بقيمة 22.344 مليون جنيه، مقابل 3.381 مليون جنيه صافي بيع من الأفراد.

وسيطر المصريون على نسبة 83.36% من إجمالي تعاملات البورصة، فيما استحوذ الأجانب على 7.01% والعرب على 9.63% بعد استبعاد الصفقات.

وسيطرت المؤسسات على 21.94% من تعاملات اليوم مقابل 78.05% من نصيب الأفراد.

الأسهم الأكثر ارتفاعا

الشركة سعر الفتح / جنيه سعر الإغلاق/ جنيه نسبة التغير % العامة لاستصلاح الاراضي والتنمية والتعمير 36.01 39.61 10 مجموعة طلعت مصطفى القابضة 6 6.51 8.50 الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية 18.76 20.34 8.42 مصر بني سويف للأسمنت 16.77 18.17 8.35 الحديد والصلب للمناجم والمحاجر 2.6 2.81 8.08 الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية – فوديكو 24.02 25.88 7.74 زهراء المعادي للاستثمار والتعمير 14.6 15.64 7.12 بالم هيلز للتعمير 1.7 1.796 5.65 المصرية لخدمات النقل – ايجيترانس 15.78 16.56 4.94 سيدي كرير للبتروكيماويات 11.5 12.04 4.70

الأسهم الأكثر انخفاضا