مال وأعمال

الإسماعيلية تستثمر 69 مليون جنيه في ترميم وتطوير مبنى قنصلية

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بكر بهجت _ افتتحت شركة الإسماعيلية للاستثمار العقاري مبنى “قنصلية”، أحدث مشاريع الشركة في منطقة وسط القاهرة، بتكلفة إجمالية بلغت 69 مليون جنيه.

وأضافت الشركة خلال المؤتمر الذي عقدته اليوم الثلاثاء، أن مشروع “قنصلية” يضع معياراً جديداً لمساحات العمل المشتركة التي تعزز الإنتاجية وتلبي احتياجات العمل عن بُعد في مصر من خلال توفير مجموعة متنوعة من مساحات الأنشطة والمكاتب المخصصة والمساحات المشتركة وغرف الاجتماعات متعددة الأغراض.

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وقال كريم شافعي، الشريك المؤسس ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الإسماعيلية للاستثمار العقاري، إن الشركة نجحت في عام 2008، بالاستحواذ على 25 مبنى في منطقة وسط القاهرة، وتمكنّا من إنجاز مشروع مبنى لا فينواز، والآن مشروع “قنصلية”، ونعمل حالياً على تجديد مطعم تمارا وكافيه ريش”.

وذكر أنه منذ الاستحواذ على مبنى القنصلية الفرنسية في عام 2014، عملت الشركة على توفير مساحات عمل مشتركة مُصممة بشكلٍ يُلبي احتياجات الشريحة المتنامية من رواد الأعمال الشباب في مصر.

يُشار إلى أن مبنى القنصلية الفرنسية هو مبنى تاريخي يصل عمره إلى 95 عاماً صممه المهندس المعماري الفرنسي بول كونين باستور، ويتكون المبنى من أربعة طوابق، ويتميز بتصميمه الجمالي الذي يعكس الطراز النيو الباروكي والهندسة المعمارية والفنون.

ومنذ إنشائه في عام 1925، استضاف مبنى قنصلية العديد من الفعاليات المؤسسية والاجتماعية والثقافية والفنية وفعاليات ريادة الأعمال.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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