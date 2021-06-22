معنويات المستهلكين في منطقة اليورو تقفز لأعلى مستوى خلال 3 أعوام ونصف

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وكالات _ أظهرت أرقام نشرتها المفوضية الأوروبية اليوم الثلاثاء، أن معنويات المستهلكين في منطقة اليورو ارتفعت في يونيو الجاري إلى أعلى مستوى في ثلاثة أعوام ونصف وسط تخفيف مطرد لقيود فيروس كورونا.
وقالت المفوضية إن تقديرها الأولي لمعنويات المستهلكين في منطقة اليورو تحسن إلى -3.3 نقطة هذا الشهر، وهو أعلى مستوى منذ يناير 2018، من -5.1 في مايو الماضي.
وعلى مستوى الاتحاد الأوروبي ككل، ارتفعت معنويات المستهلكين 1.5 نقطة في يونيو الجاري إلى -4.5، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر 2018 .
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