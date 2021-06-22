موديز وفيتش تؤكدان تصنيف ADQ القابضة الإماراتية مع نظرة مستقبلية مستقرة

دوت الخليج – أعلنت شركة ADQ القابضة الإماراتية، التي تمتلك محفظة واسعة من الشركات الكبرى العاملة في قطاعات رئيسية ضمن اقتصاد إمارة أبوظبي، حصولها على التصنيفات الائتمانية طويلة الأجل ” Aa2 مستقر” و”AA مستقر” من وكالتي التصنيف الائتماني “موديز” وفيتش” على الترتيب.

وأفادت الشركة بأن هذه التصنيفات الائتمانية تقدم لأصحاب المصلحة من الشركاء الاستراتيجيين والمؤسسات المالية والمستثمرين رؤية أوضح عن الثقة الائتمانية التي تحظى بها “القابضة” (ADQ).

وتوافق تصنيفات ADQ التصنيفات الصادرة عن حكومة أبوظبي والتي تؤكد على الموقف المالي القوي للشركة ودورها القيّم كشريك استراتيجي لحكومة أبوظبي.

وقال محمد حسن السويدي، الرئيس التنفيذي لـ “القابضة ADQ”: تأتي هذه التصنيفات الائتمانية متوافقة مع الوضع المالي القوي لحكومة أبوظبي، كما تعكس الدور الأساسي الذي تلعبه محفظة أعمال “القابضة” (ADQ) في تنويع اقتصاد الإمارة.

وأضاف السويدي: باعتبارنا احدى المحركات الجديدة للنمو والتنويع الاقتصادي في إمارة أبوظبي، تؤهلنا مكانتنا الراسخة لتحقيق المزيد من الازدهار على مستوى مجموعة قطاعاتنا وإدارة محفظة أصولنا.

بدوره، قال ماركوس دي كوادروس، رئيس الشؤون المالية لدى “ADQ”: إن الشركة تحرص على تطبيق مبادئها وقيمها التي تضمن لها تحقيق التقدم المستدام على مستوى إدارة محفظة أعمالها لمشاريع استثمارات رأس المال.

واعتبر كوادروس تلك التصنيفات الائتمانية شهادة على ما تحققه ADQ من تقدم في مهمتها لإيجاد القيمة لحكومة أبوظبي كونها مساهمها وشريكها الاستراتيجي.

وستوفر تلك التصنيفات لـ “القابضة” (ADQ) فرصًا جديدة لتحقيق المزيد من التنوع وايجاد القيمة الأمثل في مشاريع رأس المال الخاصة بها، بحسب كوادروس.