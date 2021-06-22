: صندوق الاستثمارات العامة السعودي يدرس بيع حصة في شركة STC

– يدرس صندوق الاستثمارات العامة السعودي (PIF) يدرس بيع جزء من حصته في شركة الاتصالات السعودية “STC”، حسبما نقلت الوكالة عن مصادر قريبة من الأمر.

ويمتلك صندوق الاستثمارات أصولاً تبلغ قيمتها نحو 430 مليار دولار، وفقاً لبيانات معهد صناديق الثروة السيادية.

وقالت 3 مصادر للوكالة، إن الصندوق عين كلا من بنك جولدمان ساكس والأهلي كابيتال لترتيب الصفقة.

وأفاد أحد المصادر، بأن قيمة صفقة الاتصالات السعودية، قيد الدراسة، بينما لم يفصح عن قيمتها.

وارتفعت أسهم الاتصالات السعودية بأكثر من 25% هذا العام، وأغلق عند 132.80 ريال أو ما يعادل 35.73 دولار اليوم الثلاثاء.

ويخطط صندوق الاستثمارات العامة لمضاعفة أصوله إلى 4 تريليونات ريال، بما يعادل 1.07 تريليون دولار، بحلول عام 2025.

وامتنع صندوق الاستثمارات العامة وجولدمان ساكس عن التعليق، ولم ترد شركة الاتصالات والأهلي كابيتال على الفور على طلبات للحصول على تعليق.

يمتلك الصندوق حالياً حوالي 70% من شركة الاتصالات السعودية، وتظهر بيانات رفينيتيف وحسابات أنه تقدر بنحو 50 مليار دولار.