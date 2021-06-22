مال وأعمال

وزارة التموين تتعاقد على شراء 84 ألف طن زيت طعام خام

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دوت الخليج – تعاقدت وزارة التموين والتجارة الداخليه، ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية، على كمية 84 ألف طن زيت طعام خام صب.

ووفق بيان للوزارة، فقد شمل التعاقد 73500 طن زيت مستورد (63 ألف طن زيت صويا مستورد و10500 طن زيت عباد مستورد)، بالإضافة إلى 10500 طن زيت صويا خام صب محلي بالجنيه.

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وأوضح البيان أن الرصيد الاستراتيجي للبلاد من الزيت سيصبح بهذا التعاقد 6.5 شهر.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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