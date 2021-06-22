بنوك الأهلي ومصر والتعمير والإسكان تمول مشروع توصيل الغاز للمخابز بفائدة 5%

دوت الخليج – وقع وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي، ورؤساء بنوك الأهلي المصري ومصر والتعمير والإسكان، بروتوكول التعاون لتوصيل الغاز الطبيعي بدلاً من السولار للمخابز.

وأكد المصيلحي أن اختيار هذه البنوك الثلاث يأتي لانتشارهم الجغرافي الكبير، إضافة إلى أن الوزارة تدفع مستحقات المخابز من خلال بعض من هذه البنوك الوطنية.

وأشار إلى أن توصيل الغاز الطبيعي للمخابز يأتي بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد وزير التموين أن البنك المركزي المصري المصري دعم تلك المبادرة حتى تكون فوائد التقسيط على المخابز 5%، ولمن لديهم القدرة من أصحاب المخابز سيتحملون التكلفة ذاتيا.

وقال الدكتور علي المصيلحي إن توصيل الغاز إلى المخابز سيخدم هدف الدولة اقتصاديا لتقليل تكلفة استيراد السولار والاعتماد على الغاز الطبيعي.

وأشار إلى أن هناك وفرة في إنتاج مصر من الغاز والاكتشافات الجديدة ساعدت على ذلك.

وأضاف أن الغاز الطبيعي مصدر للوقود النظيف الذي لا يلوث البيئة، وسيساهم أيضا في إنتاج رغيف خبز مدعم جيد للمواطن.

كما أشار إلى أن عمليات سداد الأقساط المستحقة من أصحاب المخابز ستشهد تيسيرات في ضوء ما تقدم.

وأضاف وزير التموين أن المرحلة الأولى لتوصيل الغاز للمخابز تشمل 5625 مخبز كمرحلة أولى ستشارك فيها وزارة التنمية المحلية بإصدار تصاريح الحفر ووزارة البترول بمد خطوط الغاز إلى المخابز والهيئة العربية للتصنيع بعمل الولاعات الغازية اللازمة لذلك.

من جانبهم، أكد رؤساء مجالس إدارات بنوك مصر والأهلي وبنك التعمير الإسكان أن البروتوكول الموقع مع وزارة التموين يضمن إتاحة تمويل من جانبهم لأصحاب المخابز والتقسيط بفوائد لا تتعدى 5% مؤكدين توفير كل الاعتمادات المالية اللازمة لذلك.