مال وأعمال

النائب العام يصل إلى العاصمة الفرنسية في مهمة رسمية

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دوت الخليج – وصل النائب العام، المستشار حمادة الصاوي، مساء اليوم الثلاثاء، العاصمة الفرنسية «باريس» على رأس وفد رفيع المستوى من أعضاء النيابة العامة.

وكان في استقباله علاء يوسف سفير مصر لدى فرنسا، ووفد رفيع المستوى من السفارة.

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وتأتي هذه الزيارة لإتمام مهمة رسمية نتاج تحقيقات هامة تباشرها النيابة العامة المصرية بالتعاون مع السلطة القضائية الفرنسية المختصة.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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