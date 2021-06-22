جمعية مستثمري رأس سدر تعقد اجتماعا لوضع خطة لتشغيل السياحة الداخلية

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دوت الخليج – عقدت جمعية مستثمري رأس سدر اجتماعا لمناقشة تنمية وتطوير المنطقة، “لوضعها على خريطة مصر السياحية والوقوف على أهم المشكلات التى تواجهها، ووضع حلول لها”.
وفي بيان، قال علي الشرباني، رئيس الجمعية، إن الاجتماع ناقش التحديات التي تواجه المستثمرين في راس سدر وكيفية وضع المدينة على الخريطة السياحية في مصر، خاصة وأن المستثمرين ضخوا استثمارات تحتاج إلى توحيد الجهود من أجل الارتقاء السياحي بالمدينة.
وأضاف أن الاجتماع تناول أيضا آليات المستثمرين في تنمية المجتمع السيناوي بمزيد من الخدمات والفعاليات وتوفير فرص عمل للشباب وتدريبهم.
وأشار إلى أنه سيتم قريبا افتتاح النفق الثاني الذي سيسهل الحركة المرورية مما يؤدي إلى تنشيط السياحة الداخلية بالمدينة.
وأوضح الشرباني أن أبرز المشكلات تتمثل في أزمات المياه والصرف، وتطوير وإنارة الطريق الساحلي وعمل بوابة خاصة بالقرى السياحية برأس سدر لتشغيل السياحة الداخلية وتسليط الضوء على أهمية موارد الدولة الطبيعية من ضمنها السياحة الاستشفائية بالمياه الكبريتية التي تعتبر مصدر هام لتنشيط السياحة الخارجية بمنطقة راس سدر وتطوير حمام فرعون وموسي.
وافت البيان إلى أنه تم الاتفاق على عرض جميع المطالب علي المسئولين خلال الشهر القادم ومناقشة كيفية المشاركة في إيجاد الحلول.
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