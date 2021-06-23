- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
وكالات – قال محافظ البنك المركزي المصري التركي شهاب قوجي أوغلو، خلال اجتماع مع مديري البنوك يوم الثلاثاء، إن تركيا تجري محادثات لتأمين اتفاقات لمبادلة العملة مع أربع دول وتقترب من إبرام صفقة مع اثنتين منها، وذلك بحسب مشاركين في الاجتماع.
وفي وقت سابق هذا الشهر، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن تركيا اتفقت مع الصين على زيادة تسهيلات قائمة لمبادلة العملة إلى ستة مليارات دولار من 2.4 مليار دولار.
ولم يحدد قوجي أوغلو الدول التي تجري تركيا محادثات معها.
وقال المشاركون في الاجتماع إن قوجي أوغلو أبلغ مديري البنوك في اتحاد البنوك التركية أن البنك المركزي المصري سيبقي على موقفه في تشديد السياسة النقدية وسيتخذ الخطوات اللازمة على صعيد السياسات لحماية الليرة المتعثرة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظ البنك المركزي المصري التركي: محادثات مع 4 دول لإبرام صفقات لمبادلة العملة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.