رئيس الفيدرالي الأمريكي: لن نرفع أسعار الفائدة استنادا إلى مخاوف التضخم وحدها

وكالات – أكد جيروم باول، رئيس الفيدرالي الأمريكي، يوم الثلاثاء، عزمه على تشجيع تعاف “عريض وشامل” لسوق الوظائف وعدم التسرع في زيادة أسعار الفائدة استنادا فقط إلى الخوف من تضخم قادم.

وأبلغ باول جلسة استماع في لجنة بمجلس النواب الأمريكي “لن نزيد أسعار الفائدة بطريقة وقائية بسبب أننا نخشى البداية المحتملة للتضخم، سننتظر أدلة على تضخم فعلي أو اختلالات أخرى.”

وقال إن زيادات الأسعار في الآونة الأخيرة لا تستدعي رفع أسعار الفائدة لأنها تأتي من فئات “تأثرت بشكل مباشر بإعادة فتح” الاقتصاد.

وأظهرت توقعات نشرها الفدرالي الأمريكي الأسبوع الماضي أن الأسعار في 2021 من المتوقع أن ترتفع بمعدل 3.4% مقارنة مع النسبة التي توقعها في سبتمبر الماضي والبالغة 1.7%.

وأضاف باول أنه من المستبعد للغاية أن تشهد أمريكا تضخما مثل الذي كان في عقد السبعينات من القرن الماضي، وأن الفدرالي مستعد بشكل كامل لاستخدام أدواته لإبقاء التضخم قرب 2%.

وأوضح باول أن الدولار هو عملة الاحتياطي للعالم ولا توجد عملة تقترب من منافسته.