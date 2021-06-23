مال وأعمال

السودان يلغي العمل بالدولار الجمركي

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سكاي نيوز عربية – ألغى السودان سعر الصرف الجمركي المستخدم في حساب رسوم الاستيراد، وذلك كخطوة أخيرة في عملية تخفيض قيمة عملته المحلية.

وأعلن القرار في بيان نشرته وزارة المالية السودانية، الثلاثاء.

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وقال البيان: “تود الوزارة أن تعلن للمواطنين الكرام، أنها واستكمالا لقرار توحيد سعر الصرف، فقد قررت إلغاء العمل بما يسمى بالدولار الجمركي في تقييمها للسلع المستوردة”.

وأضافت: “لكنها، في ذات الوقت، تطمئن المواطن الكريم بأن هذا الإجراء لن يفضي إلى ارتفاع اسعار السلع الأساسية المستوردة التي تمس حياة المواطن، أو مدخلات الزراعة والصناعة”.

كما “تم تخفيض فئات الجمارك إلى الحد الأدنى، حيث أصبحت صفرية لبعض السلع الأساسية المستوردة”.

وحسب البيان “ستتولى الوزارة والهيئة العامة للجمارك شرح هذه الترتيبات للمواطن عبر وسائل الإعلام المختلفة”.

ويمضي السودان قدما في خطة إصلاح يراقبها صندوق النقد الدولي، بينما يسعى للحصول على تخفيف لأعباء الديون واجتذاب تمويل جديد.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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