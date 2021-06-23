مال وأعمال

قيمة مايكروسوفت السوقية تبلغ تريليوني دولار للمرة الأولى على الإطلاق

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وكالات – ارتفعت أسهم شركة مايكروسوفت بنحو 1.1% خلال تعاملات الثلاثاء، لتبلغ القيمة السوقية للشركة نحو تريليوني دولار لأول مرة على الإطلاق.

واحتلت الشركة المركز الثاني ضمن أكبر الشركات عالميا من حيث القيمة السوقية متخطية شركة أرامكو السعودية، والتي تبلغ قيمته السوقية نحو 1.88 تريليون دولار.

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في حين تستمر آبل في الصدارة حيث تبلغ قيمتها السوقية نحو 2.24 تريليون دولار.

وتأتي شركة آمازون في المركز الرابع بقيمة 1.77 تريليون دولار، أما شركة ألفا بت A “جوجل” في المركز الخامس بقيمة سوقية 1.72 تريليون دولار.

 

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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