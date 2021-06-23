الصين تبني أول خط سكة حديد فائق السرعة بالشراكة بين القطاع العام والخاص

شينخوا _ تم بناء أول خط سكة حديد فائق السرعة في الصين يمتلكه رأس المال الخاص لربط عدة مدن في مقاطعة تشجيانغ شرقي البلاد.

ويوم الثلاثاء، تم الانتهاء من بناء خطوط السكك الحديدية بين مدن هانغتشو وشاوشينغ تايتشو، وهي واحدة من أول مجموعة من مشاريع السكك الحديدية عالية السرعة في الصين بتمويل من شراكة بين القطاعين العام والخاص، مع وجود القطاع الخاص في وضع التملك.

وتبلغ الاستثمارات الإجمالية للمشروع نحو 44.9 مليار يوان (حوالي 6.95 مليار دولار أمريكي)، وتم تصميم خط السكة الحديد الذي يبلغ طوله 266.9 كيلومتر لتصل سرعته إلى 350 كيلومترا في الساعة ويتكون من ثماني محطات.

وسيتم افتتاح خط السكة الحديد الجديد نهاية هذا العام وسيرتبط بشبكة السكك الحديدية عالية السرعة في منطقة دلتا نهر اليانغتسي، وسيخفض وقت السفر بين هانغتشو وتايتشو إلى النصف لنحو ساعة واحدة.