معهد البترول الأمريكي: مخزونات النفط تتراجع 7.2 مليون برميل الأسبوع الماضي

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سي ان بي سي _ أظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي أمس الثلاثاء، إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة هبطت الأسبوع الماضي في حين ارتفعت مخزونات الوقود.
وهبطت مخزونات الخام بمقدار 7.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 18 يونيو، وسجلت مخزونات البنزين زيادة قدرها 960 ألف برميل بينما ارتفعت مخزونات نواتج التقطير بمقدار 990 ألف برميل.
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