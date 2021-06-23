مال وأعمال

معهد البترول الأمريكي: مخزونات النفط تتراجع 7.2 مليون برميل الأسبوع الماضي

0 نشر
حابي 0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

CairoBank

سي ان بي سي _ أظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي أمس الثلاثاء، إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة هبطت الأسبوع الماضي في حين ارتفعت مخزونات الوقود.

وهبطت مخزونات الخام بمقدار 7.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 18 يونيو، وسجلت مخزونات البنزين زيادة قدرها 960 ألف برميل بينما ارتفعت مخزونات نواتج التقطير بمقدار 990 ألف برميل.

CSR_2021

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر معهد البترول الأمريكي: مخزونات النفط تتراجع 7.2 مليون برميل الأسبوع الماضي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا