جنوب السودان يطلق أول جولة عطاء تراخيص نفطية في خمس مناطق

– قالت وزارة البترول في بيان إن جنوب السودان أطلق رسميا اليوم الأربعاء أول جولة عطاء تراخيص نفطية بعرض خمس مناطق. وقالت الوزارة “جولة التراخيص النفطية تهدف لجذب اهتمام مجموعة متنوعة من المستثمرين الأجانب إلى منطقة تضم بالفعل شركات نفط وغاز كبرى من الصين وماليزيا”.

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