أسكوم تحقق 30.1 مليون جنيه خسائر مجمعة الربع الأول

رنا ممدوح _ ارتفعت صافي الخسائر المجمعة لشركة أسيك للتعدين- أسكوم، خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل إلى 30.061 مليون جنيه، مقابل 23.240 مليون جنيه بالربع المقارن بعام 2020، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وصعدت إيرادات النشاط وفقا للقوائم المالية المرسلة للبورصة اليوم الأربعاء، إلى 235.963 مليون جنيه بالفترة من يناير وحتى نهاية مارس الماضي، مقابل 228.4 مليون جنيه بالفترة المقارنة.

وتراجعت تكلفة النشاط خلال نفس الفترة إلى 171.957 مليون جنيه مقابل 173.112 مليون جنيه بالفترة المماثلة.

وصعد مجمل الربح خلال الربع الأول إلى 64.005 مليون جنيه، مقابل 55.288 مليون جنيه بالربع المناظر.

وحققت أسكوم أرباح تشغيل بقيمة 2.159 مليون جنيه خلال نفس الفترة مقابل 4.188 خسائر تشغيل بالفترة المقارنة.

وارتفعت صافي المصروفات التمويلية إلى 35.999 مليون جنيه من يناير وحتى مارس الماضي، مقابل 23.701 مليون جنيه بالفترة المناظرة.

وعلى صعيد الأعمال المستقلة، تحولت الشركة إلى الربحية محققه صافي بقيمة 9.946 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل 49.358 مليون جنيه خسائر الربع المقارن.

وانخفضت إيرادات النشاط خلال نفس الفترة إلى 81.393 مليون جنيه مقابل 98.295 مليون جنيه بالفترة المقارنة.