أشرف سعيد: جسور تستثمر 100 مليون جنيه لإقامة 14 مركزا لتوزيع منتجات المصدرين بالأسواق العالمية

بكر بهجت _ كشف أشرف سعيد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة النصر للاستيراد والتصدير “جسور” أن تكلفة إنشاء نقاط الارتكاز التي سيصل عددها إلى 14 نقطة لخدمة المصدرين، تبلغ 100 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن تلك النقاط تم اختيارها بدقة لضمان وصول المنتجات المصرية لجميع الأسواق المستهدفة.

وأضاف سعيد لنشرة دوت الخليج الصادرة عن بوابة دوت الخليج جورنال، أن تلك النقاط ستكون مجهزة لتوفير جميع متطلبات المصدرين، حيث سيتم افتتاح 6 مراكز خلال سبتمبر المقبل، ومن ثم سيتبعها باقي النقاط، لافتًا إلى أن تلك النقاط موزعة على كل قارات العام لخدمة الأسواق المحيطة بها.

أطلقت الحكومة أمس الأول، ممثلة في وزارات قطاع الأعمال العام، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتجارة والصناعة، الكتالوج الإلكتروني الذي سيتم من خلاله عرض المنتجات القابلة للتصدير عبر شركة جسور.

وقال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إنه من المستهدف ضم نحو 5000 شركة مصدرة، و30 ألف منتج إلى المنصة خلال 6 أشهر، وذلك بالتعاون مع عدة جهات يتصدرها اتحادا الصناعات والغرف التجارية ونحو 10 مجالس تصديرية وجهازا المشروعات الصغيرة والخدمة الوطنية.

ولفت العضو المنتدب لشركة النصر للاستيراد والتصدير، إلى أن نقاط الارتكاز التي سيتم إقامتها من قبل الشركة تتوزع على دول البرازيل والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وفرنسا وروسيا ودبي وماليزيا والهند والصين والمغرب والسودان وغانا والجابون وجنوب إفريقيا، موضحًا أن هناك نقطتين أخريين سيتم إقامتهما عبر شركة شقيقة تم تأسيسها بالتعاون مع القطاع المصرفي والقطاع الخاص.

وبحسب ما أعلنه وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق قبل يومين، فإن شركة الوساطة التي تم تأسيسها، تتوزع مساهمتها حاليًا بين 40% لشركة أوراسكوم للاستثمار المملوكة لرجل الأعمال نجيب ساويرس، و20% لشركة إن دي أي المملوكة للبنوك الثلاثة الأهلي ومصر والقاهرة، و20% لشركة النصر للاستيراد والتصدير، و10% لرجل الأعمال محمد سعد الدين، ويجري حاليًا التفاوض على النسبة المتبقية والبالغة 10%.