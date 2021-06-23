مال وأعمال

الوطنية للطباعة تعرض الاستحواذ على باقي أسهم الشروق الحديثة بسعر تقديري بين 52 إلى 54 جنيه

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رنا ممدوح _ عينت شركة الوطنية للطباعة المساهم الرئيسي بنسبة 89.9% في شركة الشروق للطباعة، مستشارا ماليا مستقل لتحديد القيمة العادلة لأسهم الشروق تمهيدا لتقديم عرض شراء إجباري على 100% من أسهمها، بسعر يتراوح بين 52 إلى 54 جنيه.

وأفاد الخطاب أن مجلس إدارة شركة الوطنية للطباعة – المساهم الرئيسي وافق على القرار بهدف شطب الشركة من البورصة.

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وأضافت، أن العرض المحتمل سيتم تقديمه بعد انتهاء المستشار المالي المستقل من إعداد تقريره وتحديد القيمة العادلة لأسهم الشركة وموافقة مجلس إدارة الشركة الوطنية للطباعة عليه.

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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