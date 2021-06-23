الوطنية للطباعة تعرض الاستحواذ على باقي أسهم الشروق الحديثة بسعر تقديري بين 52 إلى 54 جنيه

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رنا ممدوح _ عينت شركة الوطنية للطباعة المساهم الرئيسي بنسبة 89.9% في شركة الشروق للطباعة، مستشارا ماليا مستقل لتحديد القيمة العادلة لأسهم الشروق تمهيدا لتقديم عرض شراء إجباري على 100% من أسهمها، بسعر يتراوح بين 52 إلى 54 جنيه.
وأفاد الخطاب أن مجلس إدارة شركة الوطنية للطباعة – المساهم الرئيسي وافق على القرار بهدف شطب الشركة من البورصة.
وأضافت، أن العرض المحتمل سيتم تقديمه بعد انتهاء المستشار المالي المستقل من إعداد تقريره وتحديد القيمة العادلة لأسهم الشركة وموافقة مجلس إدارة الشركة الوطنية للطباعة عليه.
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