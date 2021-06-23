راية القابضة تقرر رفع حصتها في مكروني بولسكي إلى 24.38%

رنا ممدوح _ وافق مجلس إدارة شركة راية القابضة للاستثمارات المالية على تفويض شركة مادوفا- المملوكة لها بالكامل- بالسير في إجراءات الاستحواذ على 461.3 ألف سهم بشركة مكروني بولسكي والتي تمثل نسبة 4.99% في ملكية الشركة.

يذكر أن راية القابضة تمتلك نسبة غير مباشرة تبلغ 19.39% في مكروني بولسكي وذلك من خلال شركة مادوفا.

وأعلنت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن القيمة الإجمالية للاستحواذ على نسبة 4.99% تعادل حوالي 820 ألف دولار.

وتصبح نسبة الملكية غير المباشرة لراية في مكروني بولسكي بعد إتمام عملية الاستحواذ 24.38% تقريبا.

وبحسب البيان، تقوم شركة مادوفا باستيفاء كافة الإجراءات القانونية والحكومية والرقابية والتي من شأنها الموافقة على عملية الاستحواذ.

وتضمنت قرارات مجلس إدارة راية القابضة، الموافقة على الاكتتاب في زيادة رأس المال المزمع اتمامها والسير في إجراءاتها لشركة مكروني بولسكي.

وفوضت راية القابضة رئيس مجلس إدارة مادوفا في السير في الإجراءات اللازمة للاكتتاب في زيادة رأس المال.

وأعلنت، أنه من المتوقع أن تكون حصة مادوفا في حدود ماهو يعادل حوالي 2.1 مليون دولار.

وتستهدف راية من ذلك القرار تمويل الفرص الاستثمارية والتوسعية لشركة مكروني بولسكي والتي من المتوقع أن تدير عائد استثماري مجدي لمساهمي الشركة خلال المدى القريب.