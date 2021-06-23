وزير الإسكان يستعرض مقترح المخطط التفصيلي العام للمدخل الجنوبي لمدينة الجيزة

عقد الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً لاستعراض مقترح المخطط التفصيلي العام للمدخل الجنوبي لمدينة الجيزة، الذي يهدف للربط والتكامل مع المشروعات التنموية الكبرى في النطاق المحيط، والاستغلال الأمثل للأراضي المتاحة على الواجهة النيلية، والمحاور الرئيسية، بحضور مسئولي الوزارة والمجموعة الاستشارية للمشروع.

وأوضح وزير الإسكان أنه تم خلال الاجتماع مناقشة المقترح المُقدم بهدف الوصول إلى الصورة النهائية للمخطط التفصيلي العام للمدخل الجنوبي لمدينة الجيزة، وتحديد المرحلة العاجلة لبدء تنفيذ أعمال التطوير بها، وموقف إعداد الرسومات التنفيذية للمحاور والطرق الرئيسية المحيطة بالمنطقة، سواءً من خلال فتح محاور جديدة أو تطوير المحاور القائمة.

وأكد الجزار أن المشروع يهدف لربط منطقة المدخل الجنوبي للجيزة بالمحاور الرئيسية المحيطة، وإنشاء مركز نقل جماعي لحل مشكلة منظومة النقل والمواقف العشوائية، وما تسببه من اختناقات مرورية، وإنشاء مراكز إدارية وخدمية تلبي احتياجات المواطنين، حيث تعتمد الفكرة التخطيطية على تحسين البيئة العمرانية وتوفير الخدمات المختلفة للسكان وتحسين شبكة الطرق الرئيسية وتدعيمها بمحاور طولية وعرضية.