الاتصالات السعودية تحول stc pay إلى بنك رقمي بالشراكة مع ويسترن يونيون

دوت الخليج – أفصحت شركة الاتصالات السعودية STC، عن حصول شركة stc pay، التابعة لها أمس الثلاثاء على موافقة مجلس الوزراء السعودي؛ لتصبح بنكاً رقمياً برأسمال إجمالي 2.5 مليار ريال.

وأضافت الشركة في بيان لسوق الأسهم السعودية “تداول”، اليوم الأربعاء، أن إتمام الصفقة يشترط استكمال كافة المتطلبات النظامية التي يحددها البنك المركزي المصري السعودي “ساما” والجهات المختصة.

كان مجلس الوزراء السعودي قد قرر في جلسته أمس الثلاثاء، تكلف وزير المالية بإصدار الترخيص اللازم لكل من بنك (STC) ـ تحت التأسيس ـ والبنك السعودي الرقمي ـ تحت التأسيس.

وأشارت شركة الاتصالات السعودية، إلى أنها ستضخ نحو 802 مليون ريال للاحتفاظ بنسبة 85% من رأسمال شركة stc pay، على أن تستثمر شركة ويسترن يونيون (عبر شركة تابعة مملوكة لها بالكامل) 750 مليون ريال؛ لتملّك نحو 15% من رأسمال شركة stc pay.

كانت STC، قد زادت رأسمال شركة stc pay من 400 مليون ريال إلى 948 مليونا، عبر تحويل قرض شركاء بقيمة 148 مليون ريال، وضخت 400 مليون ريال إضافية في رأسمال الشركة التابعة.

وأكدت شركة الاتصالات السعودية، أنه سيتم الإعلان عن أية تطورات جوهرية بهذا الشأن في حينها.