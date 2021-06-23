مصر والمغرب تشكلان مجموعة عمل مشتركة لتيسير حركة التجارة والاستثمارات بين البلدين

بكر بهجت _ اتفقت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، مع نظيرها المغربي مولاي حفيظ العلمي، على تشكيل مجموعة عمل من وزارتي التجارة في البلدين لحصر المعوقات والتحديات التي تعترض حركة التبادل التجاري والتعاون الاستثماري بين البلدين وايجاد حلول جذرية لها في أسرع وقت ممكن.

جاء ذلك وفق بيان الوزارة، خلال جلسة المباحثات الموسعة التي عقدها الوزيرين عبر تقنية الفيديو كونفرانس، تناولت مستقبل التعاون الاقتصادي المشترك وسبل تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارات المشتركة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.

وأشارت الوزيرة إلى أهمية تدشين آلية عمل ميسرة بين البلدين ترتكز على اجراءات واضحة وضوابط زمنية محددة لتسهيل نفاذ الصادرات المصرية للاسواق المغربية والصادرات المغربية للسوق المصري.

وأكدت على استعداد الوزارة لتقديم كافة اوجه الدعم للمستثمرين المغاربة الحاليين والجدد، مشيرةً الى حرص الوزارة على جذب المزيد من الاستثمارات المغربية للسوق المصري بمختلف القطاعات الانتاجية خلال المرحلة المقبلة.

ولفتت إلى أن الفترة المقبلة ستشهد لقاءات مكثفة على المستويين الوزاري ومستوى مجموعات العمل الفنية مع الجانب المغربي لبحث كافة ملفات التعاون الاقتصادي المشترك وكذا الوقوف على التحديات التي تعترض انسياب حركة التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين البلدين.

وأكدت الوزيرة عمق وتاريخية العلاقات الثنائية المصرية المغربية والتي تستند الى علاقات الترابط الأخوي والعربي بين البلدين، مشيرةً إلى أهمية ترجمة العلاقات المتميزة التي تربط الرئيس عبد الفتاح السيسي والملك محمد السادس لمشروعات تعاون اقتصادي تجاري واستثماري ملموس تصب في مصلحة الاقتصادين المصري والمغربي وتعود بالنفع على الشعبين الشقيقين.

واشارت جامع إلى أن استراتيجية العمل التى تم توقيعها مؤخراً بين الحكومة المصرية والتجاري وفا بنك المغربي لتعزيز تواجد الصادرات المصرية باسواق دول غرب افريقيا تعد ترجمه للعلاقات الاقتصادية الوطيدة التي تربط مصر والمغرب وتعكس ثقة الدولة المصرية في المؤسسات المصرفية المغربية وكذا حرصها على تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والمغرب ودول غرب إفريقيا.

وأضافت الوزيرة أن السوق المغربي يعد أحد أهم الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية بمنطقة الشرق الاوسط وقارة إفريقيا، مشيرةً إلى أن اجمالي الصادرات المصرية لدولة المغرب بلغ العام الماضي نحو 468 مليون دولار كما بلغ إجمالي الصادرات المصرية خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري 265 مليون دولار.

ووجهت جامع الدعوة لمولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة والتجارة المغربي لزيارة القاهرة لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك واستعراض كافة الملفات المطروحة على جدول الاعمال وكذا التشاور بشأن كافة الموضوعات والقضايا الاقتصادية الاقليمية والعالمية محل الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء السفير أشرف إبراهيم سفير مصر بالمملكة المغربية الدكتورة دينا محمود رئيس الادارة المركزية للاتفاقيات التجارية بقطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية والمستشار تجاري نهى كمال مدير إدارة المغرب العربي بالتمثيل التجاري وأحمد شوقى رئيس المكتب التجاري المصري بالمغرب وعبد الواحد رحال مدير عام التجارة بوزارة التجارة والصناعة المغربية.