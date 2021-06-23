البورصة تتجاهل مبيعات المؤسسات وتصعد 0.98% مستهل التعاملات

رنا ممدوح _ صعدت مؤشرات البورصة المصرية في مستهل تعاملات اليوم.

وارتفع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.98%، ليتداول عند مستوى 10306 نقطة.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني ارتفاعا بنسبة 0.86%، ليتداول عند مستوى 51.7 جنيه.

وتراجع مؤشر EGX70 متساوي الأوزان بنسبة 0.04%، مقابل ارتفاع مؤشر EGX100 بنسبة 0.31%.

وسجلت تداولات البورصة 153.833 مليون جنيه على 147 شركة من خلال 6.226 ألف عملية.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 60 شركة مقابل تراجع 34 بينما لم تتغير أسعار54.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين العرب وسجلوا صافي بقيمة 6.714 مليون جنيه، منها 3.835 مليون جنيه للأفراد، و2.879 مليون جنيه للمؤسسات.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 984.238 ألف جنيه، بضغط من المؤسسات التي حققت صافي بيع بقيمة 1.022 مليون جنيه، مقابل 38.650 ألف جنيه صافي شراء من الأفراد.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء محققين صافي بقيمة 7.698 مليون جنيه، بدعم من الأفراد التي سجلت صافي شراء بقيمة 13.867 مليون جنيه، مقابل 6.168 مليون جنيه صافي بيع من المؤسسات.

الأسهم الأكثر ارتفاعا

الشركة سعر الفتح / جنيه سعر الإغلاق/ جنيه نسبة التغير % الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية 20.34 20.37 9.98 الشروق الحديثة للطباعة والتغليف 46.04 50.52 9.73 مصر بني سويف للأسمنت 18.17 19.77 8.81 مصر للألومنيوم 17.8 18.07 7.50 الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية- فوديكو 25.88 27.78 7.34

الأسهم الأكثر انخفاضا