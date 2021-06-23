السكك الحديدية تتعاقد مع تحالف هيونداي روتم لتحديث نظم إشارات خط نجع حمادي/ الأقصر بإجمالي 110 ملايين دولار

دوت الخليج – تعاقدت الهيئة القومية للسكك الحديدية، مع تحالف هيونداي روتيم – دياتيي الكوري الجنوبي، على تنفيذ مشروع تحديث نظم الإشارات والاتصالات على خط نجع حمادي / الأقصر بطول 118 كم من نجع حمادي الى الأقصر،بإجمالي تكلفة 110 مليون دولار شاملة عامي الضمان والصيانة.

وقال الفريق مهندس كامل الوزير – وزير النقل، أن تحديث نظم الإشارات للخط سيتم تنفيذه بنظام الكتروني حديث (EIS) والذي يحقق أعلى معدلات الأمان والحاصل على شهادة Safety integrity level ) SIL4 ) معدل أمان المستوي الرابع.

وأوضح الوزير أن المشروع يتكون من (14 برج رئيسي و 45 مزلقان ) وأن تحديث نظم إشارات السكك الحديدية يهدف إلى استبدال النظام الحالي (الميكانيكي القديم) بآخر إلكتروني حديث، وزيادة عدد الرحلات في اليوم التي تبلغ عددها الحالي 56 قطار في اليوم إلى عدد 200 قطار في اليوم بهذه المنطقة من الشبكة وزيادة السرعة التصميمية إلى 160 كم/ س خط الإسكندرية/ السد العالي.

وذكرت الوزارة في بيان، أن الهيئة سترفع كفاءة السكة من تجديد لبعض القطاعات من السكة وتغيير بعض المفاتيح , وذلك لتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان.

ولفت إلى أن تحديث نظم الإشارات والاتصالات يتضمن متابعة القطارات لحظة بلحظة، وتزويد المزلقانات بأجراس وأنوار وبوابات أوتوماتيكية، فضلا على الأعمال المدنية لتطوير المزلقانات للحد من الحوادث وتحقيق الأمان للمركبات، ونظام يتيح للسائق الاتصال بمراقب التشغيل من أي سيمافور في حالات الطوارئ أو الأعطال المفاجئة.

وأضاف أنه جاري ومخطط تنفيذ مشروعات لتحديث نظم الإشارات على خطوط السكك الحديدية بإجمالي أطوال 1800 كم بتكلفة 46.8 مليار جنيه لزيادة معدلات السلامة والأمان على خطوط شبكة السكك الحديدية.

ولفت إلى أنه بالنسبة لخط الاسكندرية /القاهرة / السد العالي، فيتم حاليا تنفيذ نظم الاشارات للمسافة من الإسكندرية حتى القاهرة ومن بني سويف حتى أسيوط ومن أسيوط حتى نجع حمادي.

وأشار إلى أنه يجري تلقي العروض الفنية الخاصة بالمسافة من القاهرة حتى بني سويف كما تم الاتفاق مع الجانب الكوري لتمويل المسافة من الأقصر حتى السد العالي بتمويل حكومي ميسر ليكتمل مخطط تحديث نظم الاشارات من الإسكندرية حتى السد العالي.

وأشاد الوزير بالتعاون مع شركة هيونداي في مجال مترو الأنفاق والسكة الحديد، مشيراً إلى تطلعه إلى مزيد من التعاون وخاصة في مجال تحديث نظم إشارات السكك الحديدية لزيادة معدلات السلامة والأمان والمحافظة على مستخدمي القطارات ومعدات السكك الحديدية وكذلك أهمية التعاون في تحديث نظم الإشارات في المسافة من الأقصر حتى السد العالي.