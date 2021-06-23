معامل الكويتية تنفذ أعمال بمشروع شمال الكويت للحفر بإجمالي 188 مليون دولار

دوت الخليج – أعلنت الشركة الكويتية لبناء المعامل والمقاولات “المعامل”، المدرجة في بورصة الكويت، عن ترسية مناقصة من شركة نفط الكويت على تحالف تقوده “المعامل” مع شركة إدارة التكنولوجيا البيئية، بإجمالي 56.8 مليون دينار ” تعادل نحو 188 مليون دولار”.

وقالت الشركة في بيان للبورصة اليوم الأربعاء، إن المناقصة تتعلق بمشروع شمال الكويت للحفر والنقل والمعالجة (ZONE 2) في المنطقة الشمالية، مؤكدة أنها ستفصح عند توقيع العقد أو بأي مستجدات أخرى.

كانت الأرباح الصافية للشركة الكويتية لبناء المعامل والمقاولات، قد زادت 288% خلال الربع الأول من العام الجاري مسجلة 3.74 مليون دينار، مقابل 961.87 ألف دينار عن نفس الفترة من عام 2020.