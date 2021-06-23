محامي السفينة إيفرجيفن يعلن التوصل لاتفاق مبدئي مع قناة السويس حول التعويض

– قال محامي السفينة البنمية “إيفرجيفن” الذي يمثل ملاكها وشركات التأمين عليها، إنه قد تم التوصل إلى اتفاق من حيث المبدأ مع هيئة قناة السويس، دون إعلان عن تفاصيل أخرى.

وذكر المحامون الذين يمثلون مالكي سفينة إيفر جيفن وشركات التأمين، في بيان اليوم الأربعاء، إنه قد تم التوصل إلى “اتفاق من حيث المبدأ” مع هيئة قناة السويس بشأن السفينة إيفرجيفن، التي جنحت بعرض المجرى الملاحي للقناة وأغلقته لمدة أسبوع تقريبًا.

وأضاف المحامون في بيانهم: “نحن نعمل الآن مع الهيئة لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاقية تسوية موقعة في أقرب وقت ممكن”.

وذكر مكتب المحاماة المكلف من مالكي السفينة وشركات التأمين: “حالما يتم التعامل مع الإجراءات الشكلية، سيتم اتخاذ الترتيبات للإفراج عن السفينة”.

وقبل يومين قدم مالكو سفينة الحاويات إيفرجيفن التي أغلقت قناة السويس في مارس، عرضا جديدا في نزاع تعويض مع هيئة القناة، وتم تأجيل حكم قضائي في القضية لمدة أسبوعين يوم الأحد. لإتاحة مزيد من الوقت للمفاوضات.

وقال محامي هيئة قناة السويس، خالد أبو بكر، في جلسة استماع للمحكمة بشأن احتجاز السفينة في الإسماعيلية، إن المفاوضات استمرت حتى يوم السبت، وقدم أصحاب السفينة عرضاً جديداً.

فيما، قالت الشركة الممثلة لمالكي السفينة وشركات التأمين عليها، ستان مارين: “على مدار أكثر من 15 يوماً وفي جلسات عمل ممتدة وطويلة وشاقة ولكن إيجابية، تجري المفاوضات”.

وذكرت في بيان “خلال المفاوضات قدمنا اقتراحا نعتقد أنه يلبي جميع متطلبات الهيئة الفرعية للاعتماد” مضيفة أن التفاصيل ستبقى سرية، بحسب “”.